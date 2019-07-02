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Вторник, 02.07.2019
Совсем как люди: уморительные животные, которые напоминают нас
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Совсем как люди: уморительные животные, которые напоминают нас

Перед вами редкие (ну, или кто их знает?) фотографии животных, которые какой-либо особенностью своего тела напоминают людей. Ценность фотокарточек заключается в том, что мы, человеки, привыкли видеть некоторые физиологические черты лишь на себе подобных, а тут раз — и рыба с зубами прям как у среднестатистического двуногого! Ну а как же мускулатура кенгуру, которая так похожа на нашу родимую? Ну а собаки с почти человеческими чертами лица?? Все эти примеры здесь — перед вами!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Животные, Улыбка, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Смешно, Веселье, Уморительно, Умора, Хохот.
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