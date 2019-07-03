Веселые автоприколы, от которых и плакать, и смеяться хочеться

Неважно автомобилист вы или пешеход этот юмор будет понятен абсолютно каждому. В этой подборке вас ждут фото с самых обычных дорог, на которых встречаются не самые обычные вещи.