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Среда, 03.07.2019
Пушистый и высокомерный: кот Джуно, который осуждает все вокруг
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Пушистый и высокомерный: кот Джуно, который осуждает все вокруг

6-летний гималайский кот смешанных кровей по имени Джуно является обладателем королевской шубки! Люди поклоняются этому господину и ведут его личный Инстаграм (самому Джуно им заниматься некогда), где публикуют гору фотографий с его злючным и безумно харизматичным участием. В описании значится, что Джуно «осуждает всё вокруг с 2012», что многое говорит о его истинно кошачьем и, соответственно, тиранском характере. Возвращаясь к шубе хочется сказать ВЫ ТОЛЬКО ПОСМОТРИТЕ на его шерсть! Она вызывает три основных эмоции: удивление, восхищение и сочувствие людям Джуно вместе с их пылесосом (пылесосами). Предлагаем вам хорошенько рассмотреть этого милорда с благостным трепетом на лице.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Кот, Улыбка, Коты, Настроение, Позитив, Радость, Веселье, Питомцы, Домашние любимцы, Умора, Хохот.
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