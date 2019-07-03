Пушистый и высокомерный: кот Джуно, который осуждает все вокруг

6-летний гималайский кот смешанных кровей по имени Джуно является обладателем королевской шубки! Люди поклоняются этому господину и ведут его личный Инстаграм (самому Джуно им заниматься некогда), где публикуют гору фотографий с его злючным и безумно харизматичным участием. В описании значится, что Джуно «осуждает всё вокруг с 2012», что многое говорит о его истинно кошачьем и, соответственно, тиранском характере. Возвращаясь к шубе хочется сказать ВЫ ТОЛЬКО ПОСМОТРИТЕ на его шерсть! Она вызывает три основных эмоции: удивление, восхищение и сочувствие людям Джуно вместе с их пылесосом (пылесосами). Предлагаем вам хорошенько рассмотреть этого милорда с благостным трепетом на лице.