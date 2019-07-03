Да что вы знаете о фейлах: настоящие неудачи в уморительных картинках

Очередная фотоколлекция злоключений тех, от кого на время отвернулась фортуна, и полоса жизни с белой сменилась на чёрную. Упавший на пол торт, змея в унитазе, сломавшийся ключ, разодранные собакой жалюзи, инвалидное кресло в аппарате МРТ… В таких ситуациях не хотел бы оказаться никто!