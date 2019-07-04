Маленькие рокеры: фотоколекция котиков-металлистов

Кошки — это настоящее украшение Интернета! С этим нельзя не согласиться! А ещё они — бесконечный источник радости и вдохновения! Instagram-аккаунт @cats_are_metal публикует фотографии кошек с самыми разными атрибутами металлистов. И это просто великолепно!