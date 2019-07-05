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Красота требует жертв: когда очень стараешься удачно получиться на фото
Некоторые люди (преимущественно, конечно же, девушки) во время фотосъёмки просто слишком стараются... что в итоге приводит вот к таким результатам. Красота требует жертв, и перед вами — её настоящие жертвы!
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