Красота требует жертв: когда очень стараешься удачно получиться на фото

Некоторые люди (преимущественно, конечно же, девушки) во время фотосъёмки просто слишком стараются... что в итоге приводит вот к таким результатам. Красота требует жертв, и перед вами — её настоящие жертвы!