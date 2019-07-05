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Пятница, 05.07.2019
Совсем как дети: забавные будни с домашними любимцами
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Совсем как дети: забавные будни с домашними любимцами

Собака — это большая ответственность, но и огромный источник радости в жизни. Но как живется людям, которым одной и даже двух собак показалось недостаточно? Похожа ли их жизнь на реальную версию "101 далматинца"? Удается ли им насладиться тишиной и покоем хотя бы несколько минут в неделю? Такая компания кажется милой и чудесной со стороны, но иметь полный дом собак — это совершенно особенный опыт. Мы сделали подборку с фотографиями будней людей, у которых много собак. Если вы думаете завести собаку либо у вас уже есть четвероногий друг и вы планируете взять еще кого-нибудь ему в пару, сначала посмотрите, что из этого может получиться.
pitomci.temadnya.com
Фото: pitomci.temadnya.com
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