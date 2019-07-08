Еще чуть-чуть и они полностью завоюют мир

Кто сказал, что кошки не умеют сидеть по-человечьи? В стремлении завоевать весь мир они овладевают и этим умением. Не у всех, правда, сразу хорошо получается, но они явно стараются. Взгляните!