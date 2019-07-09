Ожидания vs. реальность: покупки в Интернет-магазине не всегда оправдывают надежды

Продолжим разговор о доверчивости, неразборчивости, обмане и разочарованиях, которые нередко сопровождают тех, кто совершает покупки через Интернет. Прежде чем совершать покупку в том или ином Интернет-магазине, желательно разузнать о продавце как можно больше информации через друзей, знакомых или, на крайний случай, через поисковик: по отзывам людей будет понятно, стоит ли он внимания или нет. В противном случае есть риск оказаться на месте людей, которые, по своей глупости или доверчивости оказались в весьма неприятной ситуации.