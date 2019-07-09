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Вторник, 09.07.2019
Что-то тут не так: уморительные оптические иллюзии
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Что-то тут не так: уморительные оптические иллюзии

Выходя на улицу стоит не только надевать шапку, но и быть готовым к тому, что за любым углом, поворотом и переулком вас могут ожидать ОНИ. ОНИ крайне коварны, не знают пощады и обманут не только самых доверчивых людей, но и потертых жизнью калачей. ОНИ могут могут использовать в своих целях вашу собаку, лестницу и даже вас самих! ОНИ — коварно спрятавшиеся тут и там Оптически Наглые Иллюзии, которые легко заметить, сложно понять и невозможно забыть!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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