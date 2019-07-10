Хочешь почувствовать себя Гулливером - отправься в Японию

Отправляясь в какую-то страну, нужно учитывать множество самых разных факторов, и среднестатистический рост коренного жителя страны, которую вы собираетесь посетить, оказывается, имеет немаловажное значение. Эти люди, однажды отправившиеся в Японию, этого явно не учли.