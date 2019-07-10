Вот это нежданчик: остроумные комиксы с тонким юмором

Известный иллюстратор Антон Гудим снова радует нас своими крутыми комиксами. Его работы наполнены тонким юмором, который заставляет на пару секунд задуматься. Необычные аналогии и непредсказуемый сюжет – главные составляющие творчества Антона. Именно за это его полюбили тысячи подписчиков. Предлагаем и вам насладиться комиксами этого талантливого художника!