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Среда, 10.07.2019
Да что вы знаете об изменении настроения: эти девченки вам докажут, что ничего
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Да что вы знаете об изменении настроения: эти девченки вам докажут, что ничего

О переменчивости настроения девушек наслышаны, наверное, все, но мало кто знает, что у них бывает только два состояния. Когда у них всё хорошо, они чувствуют себя принцессами, сияют лучезарной улыбкой и делятся со всеми прекрасным настроением. А вот когда у них всё плохо — причем, причиной тому может стать просто отколовшийся от ногтя кусочек лака — и тогда их мрачное настроение уже вряд ли что исправит. А вот как это выглядит на конкретных примерах:
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Девушки, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Веселье, Мем, Умора, Прикол, Хохот.
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