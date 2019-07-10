Да что вы знаете об изменении настроения: эти девченки вам докажут, что ничего

О переменчивости настроения девушек наслышаны, наверное, все, но мало кто знает, что у них бывает только два состояния. Когда у них всё хорошо, они чувствуют себя принцессами, сияют лучезарной улыбкой и делятся со всеми прекрасным настроением. А вот когда у них всё плохо — причем, причиной тому может стать просто отколовшийся от ногтя кусочек лака — и тогда их мрачное настроение уже вряд ли что исправит. А вот как это выглядит на конкретных примерах: