Веселые комиксы про повседневную жизнь девушек Талантливая художница из Бельгии Плэнет Пруденс рисует замечательные и уморительные комиксы про жизнь девушек и их повседневные проблемы. Девушка продолжает заниматься своим любимым делом и продолжает радовать нас прикольными рисунками. Сейчас художница имеет более 650 тысяч подписчиков в Инстаграме, и с каждым днем она становится все популярнее. Предлагаем посмотреть не ее новые работы.