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Четверг, 11.07.2019
Веселые комиксы про повседневную жизнь девушек
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Веселые комиксы про повседневную жизнь девушек

Талантливая художница из Бельгии Плэнет Пруденс рисует замечательные и уморительные комиксы про жизнь девушек и их повседневные проблемы. Девушка продолжает заниматься своим любимым делом и продолжает радовать нас прикольными рисунками. Сейчас художница имеет более 650 тысяч подписчиков в Инстаграме, и с каждым днем она становится все популярнее. Предлагаем посмотреть не ее новые работы.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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Комиксы, Смех, Юмор, Позитив, Курьез, Приколы, Повседневная жизнь девушек, Плэнет Пруденс.
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