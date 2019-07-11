Грустно и смешно: нелепые ситуации, которые могли произойти с любым

Иногда это происходит в самый неожиданный момент и в самом неподходящем месте, отчего становится еще обиднее. У героев этой подборки точно не задался день. Но не стоит расстраиваться, ведь у всего есть свои положительные стороны. Всякие мелкие неприятности, которые могут случиться с каждым из нас. Эта подборка снимков поднимет настроение на целый день. Смейтесь и радуйтесь, что эти неприятности случились не с вами.