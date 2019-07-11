|
|
Грустно и смешно: нелепые ситуации, которые могли произойти с любым
Иногда это происходит в самый неожиданный момент и в самом неподходящем месте, отчего становится еще обиднее. У героев этой подборки точно не задался день. Но не стоит расстраиваться, ведь у всего есть свои положительные стороны. Всякие мелкие неприятности, которые могут случиться с каждым из нас. Эта подборка снимков поднимет настроение на целый день. Смейтесь и радуйтесь, что эти неприятности случились не с вами.
Веселый комикс о неугомонных детях
Оригинальные идеи шпаргалок от смекалистых студентов (Фото)
Веселые комиксы про повседневную жизнь девушек
Необычные татуировки, которые сделаны в реалистичной 3D-технике (Фото)
Странные истории из реальной жизни
Вышитые аппетитные картины от Хлои Эми Эвери (Фото)
Немка сняла забавные пародии на постановочные фото в сети
Люди, которые повторили свои фотографии из детства (Фото)
Сломай свою логику: странные и смешные котики
Незабываемые моменты общажной жизни, которые запомнятся навсегда
Походы в зоопарк могут быть очень веселыми... или нет
Забавное сходство известных людей из серии "точь-в-точь"
Топ-50 любимых книг знаменитостей
Победители по жизни: люди, которые знают все о неудачах
Да что вы знаете об изменении настроения: эти девчонки вам докажут, что ничего
Яркие картины от пенсионерки в MS Paint (Фото)
Прически 2019: красивые укладки для длинных волос (Фото)
Педикюр 2019: стильные идеи, которые можно повторить (Фото)
Лайфхаки для мам и пап: вещи, которые облегчат жизнь родителям (Фото)
Марина Бех-Романчук принесла Украине первое "золото" Универсиады (Фото)
Горы красивые даже в черно-белых тоннах: убедитесь сами (Фото)
Как обустроить райский уголок: краткое пособие от талантливых мужчин (Фото)
Агнежк Лорек и ее волшебный мир с лесными нимфами (Фото)
Маникюр 2019: фантастический нейл-арт со стразами (Фото)
Вот это нежданчик: остроумные комиксы с тонким юмором