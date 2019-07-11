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Четверг, 11.07.2019
Фотошоперы уровня "Бог": прикольные шедевры
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Фотошоперы уровня "Бог": прикольные шедевры

В мировую паутину ежедневного выкладывается огромное количество фотографий. В некоторых случаях для того, чтобы немного приукрасить фотографию, люди прибегают к помощи всемогущего Фотошопа, который, действительно, преподносит их в более изящном свете. Но, порой, попадаются совершенно уникальные персонажи, которые настолько явно применяют графический редактор, что хочется и смеяться и плакать одновременно!
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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