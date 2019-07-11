Фотошоперы уровня "Бог": прикольные шедевры

В мировую паутину ежедневного выкладывается огромное количество фотографий. В некоторых случаях для того, чтобы немного приукрасить фотографию, люди прибегают к помощи всемогущего Фотошопа, который, действительно, преподносит их в более изящном свете. Но, порой, попадаются совершенно уникальные персонажи, которые настолько явно применяют графический редактор, что хочется и смеяться и плакать одновременно!