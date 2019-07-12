Селфи не знает границ: смешные фотографии со всего мира

Селфи захватили мир, и каждый день во всемирную паутину выкладывается огромное количество фотографий, которые точно не следовало бы выкладывать в сеть. Люди стараются показать свою жизнь в самых ярких красках и, порой, выдают такие селфи, что в голове крутится всего один вопрос: "Зачем ты это выложил в сеть?!"