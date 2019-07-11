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Четверг, 11.07.2019
Нас такому не учили: странные задачки со школьных учебников
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Нас такому не учили: странные задачки со школьных учебников

Школа учит не только считать, писать и читать… Она жизни учит, ведь, здесь мы познаем окружающий мир и истинное положение вещей. В этом деле, в том числе, помогают школьные задачи, которые не только разовьют умственные способности, но и научат мылить абстрактно, что в жизни еще пригодится, и ни раз!
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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