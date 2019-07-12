Начни день весело: забавные щенки, которые вас рассмешат этим утром

Очередная фотоколлекция позитива и хорошего настроения для наших читателей! Взгляните на этих очаровательных малышей, которые подарят вам улыбку! Вы только посмотрите на них - сразу влюбитесь!