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Адекватности вы тут не найдете: нелепые семейные фотографии
Есть у американцев обычай периодически фотографироваться всей семьей и делиться снимками с другими. Большинство до сих пор по старинке отсылает праздничные фотокарточки традиционной почтой. Бывает, что в таких письмах люди получают очень странные кадры, которые по идее должны быть спрятаны где-то в личном семейном альбоме. Но информационный век диктует свои правила. Сегодня все эти необычные артефакты отсканированы и выложены в свободный доступ. Теперь каждый может попробовать расшифровать необычные семейные фотографии, пытаясь ответить на вопрос: что же на самом деле происходит в кадре?
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