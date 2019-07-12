Адекватности вы тут не найдете: нелепые семейные фотографии

Есть у американцев обычай периодически фотографироваться всей семьей и делиться снимками с другими. Большинство до сих пор по старинке отсылает праздничные фотокарточки традиционной почтой. Бывает, что в таких письмах люди получают очень странные кадры, которые по идее должны быть спрятаны где-то в личном семейном альбоме. Но информационный век диктует свои правила. Сегодня все эти необычные артефакты отсканированы и выложены в свободный доступ. Теперь каждый может попробовать расшифровать необычные семейные фотографии, пытаясь ответить на вопрос: что же на самом деле происходит в кадре?