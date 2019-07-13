Родители поймут: забавные комиксы о нелегкой судьбе мам и пап Люба Соболь — художница, которая рисует веселые и забавные (а главное, правдивые) комиксы про будни мам и пап, опираясь на личный опыт. А своими работами делится в Instagram-аккаунте @moms.comics.