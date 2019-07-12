Эпично и смешно: забавные соревнования мастеров фотошопа Мастера Фотошопа постоянно сражаются друг с другом, используя свои «магические» способности, чтобы определить, кто из них лучше в создании эпичных и смешных фотожаб. Вот отменная подборка в стиле «до и после», которая сделает ваш день. Тут вы найдете самые странные и забавные фантазии: от Дональда Трама в «Крике» Мунка до синицы-убийцы. Фантазия фотошоперов не знает границ.