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Целеустремленные растения, которые могут прорасти там, где вы и не думали
Как бы человек ни становился на пути природы, она все равно возьмет свое. Даже возведенные дома и прочие сооружения не помешают растениям и деревьям расти там, где они это делали на протяжении веков!
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