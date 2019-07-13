Целеустремленные растения, которые могут прорасти там, где вы и не думали

Как бы человек ни становился на пути природы, она все равно возьмет свое. Даже возведенные дома и прочие сооружения не помешают растениям и деревьям расти там, где они это делали на протяжении веков!