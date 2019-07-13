"Утро добрым не бывает": смешные фотографии от настоящих сов

Сегодня мы поговорим о самой неприятной части дня - утреннем пробуждении. Для некоторых из нас утро бывает просто невыносимым. Но самое неприятное, когда организм по-прежнему дремлет, а вы, к примеру, уже едете на работу… скажем, в тапочках!