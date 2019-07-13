Забавные открытки про женские проблемы "Женщины созданы для того, чтобы их любить, а не для того, чтобы их понимать" - знаменитая цитата Оскара Уайльда. И мы полностью поддерживает эту мысль. Чем больше мы пытаемся разгадать прекрасный пол, тем загадочнее он для нас становится… так что проще просто любить.