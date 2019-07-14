|
|
Странно, но смешно: что, если поменять лицами диснеевских героев и злодеев
Замечали, что в диснеевских мультиках всегда так: главные герои всегда добрые и красивые, а отрицательные чаще всего привлекательностью не отличаются, зато вместо милоты им достались выразительные черты лица и мощная харизма? А что если все будет наоборот? Ведь в жизни красота и доброта не всегда сочетаются в одном человеке. На эту тему однажды пофантазировал художник, который взял и поменял лица протагонистов и антагонистов из мультфильмов. Его работы так вдоховили пользовательницу Twitter с ником "80skillerqueen", что она создала свою подборку таких подмен.
Веселые картинки, которые заставят вас хохотать или как минимум добро улыбнуться
Маникюр 2019: классный морской маникюр с рисунком якоря (Фото)
Педикюр 2019: интересные идеи дизайна со стразами (Фото)
Захватывающие кадры заброшенных заводов, замков, церквей и домов (Фото)
Прикольные картинки, которые никого не оставят равнодушным
Маленькие щенки, которые заставят вас улыбнутся
Что здесь не так: странные курьезы их жизни простых смертных
Впечатляющие скульптуры животных, вырезанные из стволов дерева (Фото)
Невероятные изобретения Николы Теслы, которые опередили свое время
"Чувак, ты не вовремя": забавные коты, которых поймали на горячем
Что здесь происходит: снимки из серии "необъяснимо, но смешно"
Художница показала свой взгляд на "радости семейной жизни"
Anti-Rich Kids of Instagram: обычные парни и девушки стебутся над золотой молодежью
Не все поймут: странные и забавные зарисовки карандашом
Забавные открытки про женские проблемы
"Утро добрым не бывает": смешные фотографии от настоящих сов
Мастер перевоплощений: настоящий косплей Элисон Таббиты (Фото)
Присмотритесь: уморительные фото, на которые стоит взглянуть дважды
ТОП-10 самых известных картин художника Ильи Репина (Фото)
Корпоративы разные, но финал один и тот же: веселые картинки
Смех до слез: прикольные снимки, сделанные в нужное время
Педикюр 2019: летние тенденции дизайна для ваших ноготков (Фото)
Забавные коты, которых нам не понять
Юморная котоматрица в эти выходные
"Крылатая призма": радужные крылья в работах фотографа Кристиана Спенсера (Фото)