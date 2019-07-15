Уморительные фотошоперы, которые доведут вас до смеха

Сколько не повторяй неумехам "не умеешь - не берись", они все равно ослушаются и сделают по-своему. И вот что получается, если такие люди берутся за фотошоп. Хотя некоторые работы действительно забавные, несмотря на отсутствие профессионального уровня…