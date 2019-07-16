Многие узнают себя: отличные шутки для хорошего настроения Иногда для того, чтобы справиться с непростой ситуацией, достаточно просто взглянуть на нее с иронией и, улыбнувшись, посмеяться над собой. В этом посте подобраны для вас несколько юморных высказываний, которые надеемся, помогут вам поднять настроение.