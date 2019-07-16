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Вторник, 16.07.2019
Курьезные шедевры, которые сотворили мастера с большим чувством юмора
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Курьезные шедевры, которые сотворили мастера с большим чувством юмора

А ведь некоторые умеют починить как следует! Примеры не самого удачного ремонта и народной находчивости, которые гарантированно вызовут у вас улыбку.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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Смех, Юмор, Позитив, Курьез, Шедевры, Приколы, Веселое настроение, Мастера шедевров.
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