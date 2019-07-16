Печаль-беда: забавные снимки от победителей по жизни Неудачный день для каждого из нас выглядит по-разному: для кого-то это дождь, который пошёл сразу после того, как был вымыт автомобиль, а для кого-то — очки, упавшие туда, где им совсем не место. Но у госпожи Неудачи фантазия гораздо богаче, чем мы можем себе представить, поэтому, если белая полоса постепенно сменяется чёрной, нужно быть готовыми к любым неожиданностям. От малыша, любопытно шагающего по незатвердевшему цементу, и очков в писсуаре до автомобиля, застрявшего в реке, и бойлера, сорвавшегося со стены, — взгляните на то, каким бывают неудачные дни у тех, от кого отвернулась удача.