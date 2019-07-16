Наглость - второе счастье: этим персонажам плевать, что о них подумают

Говорят, что наглость - второе счастье. А ведь доля правды в этом есть, потому что виновники неловких ситуаций совершенно не заморачиваются по этому поводу. Иначе как объяснить то, что происходит на снимках из нашего сегодняшнего обзора?