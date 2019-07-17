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Смешно до слез: убойные провалы на кухне
Многие люди мечтают стать шеф-поварами. Они так и грезят звездами Мишлен и собственными ресторанами, но кулинария дается далеко не каждому. Ниже вы увидите забавные фотографии, которые наглядно это демонстрируют.
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