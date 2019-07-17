Как две капли воды: флешмоб от пользователей Twitter

Одна сатана — это не только муж и жена, но еще и хозяин со своим питомцем. Такую идею подкинул подписчикам пользователь Твиттера под ником HClaytonWright, когда поделился с ними интересным фактом — на одну из фотосессий Элизабет Тейлор надела парик, чтобы подходить к своей собачке Марипосе. Но вот только если актрисе пришлось для этого немного постараться, то некоторые владельцы по жизни похожи на своих питомцев. Что они и доказали, поделившись фотографиями, на которых они со своими животными похожи как две капли воды.