Снимки, которые выведут из себя даже буддистского монаха

Случается так, что госпожа Удача просто отворачивается от нас, и тогда все начинает идти наперекосяк: то на автобус опоздаешь, то нагоняй от начальника получишь. Однако, все это цветочки в сравнении с тем, что происходит на снимках из сегодняшнего материала. Всем хорошего просмотра!