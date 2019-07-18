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Четверг, 18.07.2019
Снимки, которые выведут из себя даже буддистского монаха
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Снимки, которые выведут из себя даже буддистского монаха

Случается так, что госпожа Удача просто отворачивается от нас, и тогда все начинает идти наперекосяк: то на автобус опоздаешь, то нагоняй от начальника получишь. Однако, все это цветочки в сравнении с тем, что происходит на снимках из сегодняшнего материала. Всем хорошего просмотра!
jumor.temaretik.com
Фото: jumor.temaretik.com
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