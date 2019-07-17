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Четверг, 18.07.2019
Маленький дикдик покоряет Сеть: уморительная битва фотошоперов
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Маленький дикдик покоряет Сеть: уморительная битва фотошоперов

На сайте Reddit обитает полно любителей посоревноваться в битве фотошоперов и показать своё остроумие, помноженное на умение владеть графическими редакторами. И вчера на это поле битвы заскочил маленький милый дикдик. Дикдики — это такой вид антилоп, которые обитают в саваннах и славятся своей миниатюрностью: дикдики достигают до 70 см в длину и до 49 см в высоту, весят при этом животные не более 6 кг. Милота и слегка безумный взгляд крохи не оставили любителей фотожаб равнодушными.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Настроение, Позитив, Радость, Фотошоп, Смешно, Веселье, Уморительно, Умора, Прикол, Хохот.
23:25 Ср, 17 Июль 2019 Телеграф
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