Мужчинам не понять: забавные моменты в жизни каждой женщины Женщины часто жалуются на то, что мужчины их не понимают. Но, может быть, в некоторых случаях сильный пол просто не способен осознать и понять то, с чем женщины сталкиваются каждый день.