Упитанные ребята: котики, которым бы стоило подумать о своей фигуре

Многие из нас любят котеек, этих игривых и немного ленивых животных, чей характер абсолютно непредсказуем, а действия порой бывают очень странными. А ещё коты могут быть толстыми, если их очень сильно любят владельцы и абсолютно ни в чём им не отказывают. Мы не одобряем ожирение у кошек и считаем, что этим толстым котам нужно сесть на диету и похудеть, а пока они этого не сделали давайте посмотрим на их смешные фотографии.