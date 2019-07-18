Очередная порция сарказма и юмора: забавные демотиваторы Традиционная коллекция прикольных демотиваторов на любой вкус для вашего отличного настроения! Сегодня в выпуске: про экзамен, про норвежский корабль в засаде, про тайны подорожника, о которых мы не знали в детстве, про новости культивирования и многое другое!