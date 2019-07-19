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Что-то тут не так: снимки, на которые стоит взглянуть несколько раз
Иногда то, что мы видим, не совсем то, чем это является в действительности. Наши глаза и мозг невероятно преуспели в том, чтобы обманывать наше сознание. Иногда мы видим то, что хотим видеть, а бывает, что нежданные оптические иллюзии могут возникнуть даже там, где не предполагались авторами фотографий. Что ж, далее вы найдете подборку из 15 фотографий, на которые вам наверняка захочется взглянуть дважды. Хотя бы для того, чтобы понять, что же на самом деле на них происходит.
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