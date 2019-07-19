"Это мое место, хозяин": коты-мастера бросить кости На самом деле люди тайно делятся на два типа: те, кто умиляются при виде таких котеек и те, кто без зазрения совести способны взять их за шкирку и выкинуть куда подальше. К какому типу относитесь вы?