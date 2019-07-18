Эволюция добралась и до котов: уморительные питомцы-мегамозги Считается, что коты хуже поддаются дрессировке и воспитанию, чем собаки. Однако не стоит сомневаться в кошачьей сообразительности. Может, им не нравится подчиняться, поэтому, когда никто не видит, они вытворяют многое.