Зависимые: что с людьми делают социальные сети С появлением социальных сетей стало проще определять уровень IQ отдельных Интернет-пользователей, ведь ничто так ясно не демонстрирует уровень интеллекта как стремление сфотографировать и выложить фото еды, которую собираешься есть, или селфи с ядовитым животным ради лайков.