Модники в метро - это отдельная тема, и очень даже смешная

Пожалуй, не так много людей на свете любят кататься в общественном транспорте, и еще меньше рады поездке в метро. Может быть потому, что им не посчастливилось увидеть вот этих модников, ради которых стоит чаще пользоваться "подземкой"…