Так вы еще не проводили время в ванной: забавные примеры

Ванна с шампанским и лепестками роз? Слишком банально. Этим теперь никого не удивить. Если вы действительно хотите произвести впечатление, советуем обратиться к этим ребятам…. Уж они то знают, как правильно принимать ванну, и самое главное - с чем…