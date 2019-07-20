Настоящие шедевры маркетинга: забавные фотографии, посвященные рекламе

В традиционном шуточном обзоре вниманию зрителя еще несколько забавных и курьезных фотографий посвященных рекламе и рекламной деятельности людей.Само собой в обзор попали только настоящие шедевры маркетинга и рекламного дела! Приятного просмотра.