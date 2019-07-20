"Осторожно, злая собака": юморные и креативные таблички Как же мы любим народное творчество, ведь оно такое жизненное и, "вкусное" что-ли. Вот например, стандартная табличка "Осторожно, злая собака" - это же так скучно, и ею уже давно никого не напугаешь. То ли дело вот эти креативные таблички. И смешно и страшно, наверно.