Он был готов проглотить весь мир: забавный пеликан стал героем фотожаб

Вы, вероятно, и не знаете, что совсем недавно наша планета и вообще вся вселенная были под угрозой тотального поглощения пеликаном на этой фотографии. Из-за крошечной картофелинки он так широко распахнул свой пеликановый внутренний мир, что даже вторая птичка на снимке поняла, что пахнет жареным, и стала кричать фотографу на-птичьем что-то вроде: «Спасааайся!» Но катастрофы мирового масштаба не случилось, так что некоторые пользователи сети, в частности на Reddit, увидев этот пугающий снимок, решили превратить его в смешной и выдали порцию пародий. Наслаждаемся, пока этот крылатый вновь не задумал сделать исполинский «А-А-АМ».