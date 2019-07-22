Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Понедельник, 22.07.2019
Он был готов проглотить весь мир: забавный пеликан стал героем фотожаб
1 / 16

Он был готов проглотить весь мир: забавный пеликан стал героем фотожаб

Вы, вероятно, и не знаете, что совсем недавно наша планета и вообще вся вселенная были под угрозой тотального поглощения пеликаном на этой фотографии. Из-за крошечной картофелинки он так широко распахнул свой пеликановый внутренний мир, что даже вторая птичка на снимке поняла, что пахнет жареным, и стала кричать фотографу на-птичьем что-то вроде: «Спасааайся!» Но катастрофы мирового масштаба не случилось, так что некоторые пользователи сети, в частности на Reddit, увидев этот пугающий снимок, решили превратить его в смешной и выдали порцию пародий. Наслаждаемся, пока этот крылатый вновь не задумал сделать исполинский «А-А-АМ».
twizz.ru
Фото: twizz.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Смех, Настроение, Позитив, Радость, Фотошоп, Веселье, Умора, Прикол, Хохот.
02:52 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь