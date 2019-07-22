Коты и собаки могут быть друзьями: забавные питомцы Паддингтон и Батлер

Пес Паддингтон и кот Батлер — неразлучные друзья. Эти ребята живут у своей хозяйки Энни с еще тремя кошками на острове Тасмания, в Австралии.