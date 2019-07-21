Что здесь происходит: порция странностей и абсурда

Дают ли в магазине скидку на покупку коляски для кактуса? Влияет ли на внимание водителя освежитель воздуха в виде палки колбасы? Продлевается ли гарантия на "ипхон", поджаренный в кляре? На эти вопросы у нас нет ответов — и не спрашивайте! Но, может быть, вы найдёте ответы на другие вопросы?..