Девушка попросила парней отфотошопить фото: что из этого получилось

Если вы не умеете работать с графическими редакторами типа Photoshop, тщательнее выбирайте, кого просить о помощи. Девушка попросила обработать фото, а именно, убрать мальчика на заднем фоне.